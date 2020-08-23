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أخبار العالم

الكويت تعلن إعادة بناء صومعة الحبوب الكبيرة المدمرة في لبنان بعد الانفجار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:14 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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قسم الخارجي
أعلنت الكويت أنها ستعيد بناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان التي دمرها الانفجار الهائل في ميناء بيروت، ما أثار مخاوف من نقص الغذاء في بلد يعاني بالفعل من انهيار مالي.


ويعني تدمير هيكل الطاقة الاستيعابية البالغ 120 ألف طن في الميناء، وهو نقطة الدخول الرئيسية لواردات الغذاء، أن المشترين يجب أن يعتمدوا على مرافق تخزين، خاصة أصغر لمشترياتهم من القمح مع عدم وجود احتياطيات حكومية للتراجع عنها.


وقال سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، في تصريحات لإذاعة محلية في نهاية الأسبوع، إن الصومعة بُنيت لأول مرة عام 1969 بقرض تنمية كويتي.


ونُقل عن قناعي قوله إن النظام الملكي الخليجي سيعيد بناء الصومعة الآن بحيث تظل رمزًا لـ 'كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين تحترم كل منهما الأخرى.


وأدى انفجار الميناء إلى مقتل 180 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية ، مما دفع الحكومة إلى الاستقالة.


وطمأن وزير الاقتصاد المؤقت راؤول نعمة الجمهور بأنه لن تكون هناك أزمة طحين أو خبز في لبنان، الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.


وقال مسئول بالأمم المتحدة ومسئول موانئ وخبير حبوب إقليمي لـ رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن خطط إنشاء صومعة حبوب أخرى في طرابلس، ثاني أكبر ميناء في لبنان، علقت منذ سنوات بسبب نقص التمويل.


وتدفقت المساعدات الإنسانية على لبنان، ولكن المانحين الأجانب أوضحوا أنهم لن ينقذوا الدولة دون إصلاحات لمعالجة الفساد المتأصل والإهمال.

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