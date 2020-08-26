بعشرة لاعبين.. مروان محسن يهدي الأهلي فوزا غاليا أمام الجونة.. فيديو

انتهت مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

هدد أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى منافسه الجونة في هجمتين كادا أن يسكنا شباك الجونة.





مجدي أفشة مرر ركلة ركنية في الدقيقة 5 استقبلها أليو ديانج سددها نحو المرمى وتسقط أمام بادجي داخل منطقة الجزاء، ثم يحاول تسديدها ويقتنصها اسلام طارق حارس مرمى الجونة.





وفي الكرة الثانية، ركنية علي معلول التي تلقاها أليو بادجي في الدقيقة ٨ وتوغل حتى وصل لحارس المرمى ولكنه تدخل وقطع الطريق على بادجي واصطدم ارضاََ وتلقى العلاج.





وتلقى أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أول بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع احد لاعبي الجونة في منتصف ملعب المارد الاحمر.





واكتفى فريق الجونة بتنظيم دفاعاته لردع هجوم النادي الأهلي، الذي بدأ مبكراََ منذ الدقيقة الأولى.





وهدأت المباراة من الطرفين بعد انتهاء الربع ساعك الأولي من المباراة، واستقرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أحد الفريقسن.





واستمرت الكرة حائرة حتى الدقيقة 25 من عمر المباراة، ولم يختبر أحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي نهائياََ.





وتعرض الان كيانبادي الأوغندي لاعب الجونة للإصابة، وخرج من الملعب بعد توقف اللعب من أجل تلقيه العلاج في الدقيقة 27 من عمر المباراة.





وحرمت العارضة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه الجونة.





صنع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هجمة سريعة بعد التقاطه الكرة، ومررها سريعاََ لمجدي أفشة في الدقيقة 36.





وراوغ أفشة ببراعة وسدد كرة بقدمه اليسرى ولكن ارتطمت بالعارضة اليسرى لإسلام طارق الذي التقطها سريعاََ.





وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب لمرمى الجونة ولكنه لم ينفذها بالشكل المطلوب لتصل الى اسلام طارق حارس مرمى الجونة.





الشوط الثاني

توهج هجوم النادي الأهلي منذ الدقيقة الاولى في شوط المباراة الثاني، ووصل إلى مرمى الجونة أكثر من مرة.





وتمكن مجدي قفشة من انتزاع آهات جميع الحاضرين، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها اسلام طارق حارس مرمى الجونة.





وحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على قرار إبراهيم نور الدين.





وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة، توقف اللعب للعودة الى الـ VAR واتخاذ ابراهيم نور الدين قرار بطرد اليو ديانج الذي تدخل بقوة مع لاعب الجونة





ولم يتمكن النادي الأهلي من تسجيل هدف الفوز في مرمى الجونة، حتى انتهاء الوقت الأساسي.





وحاول الجونة استغلال النقص العددي للأهلي ولكن لم يتمكن من ذلك.





وفي الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من ضائع استطاع مروان محسن أن يصنع الفرحة للاعبين والجماهير الحمراء.





وبتمريرة سحرية من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يستقبلها مروان محسن ببراعة ويسددها صاروخية في الدقيقة 94 من عمر المباراة.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي الى 59 نقطة ويظل متصدراََ المركز الأول، بينما يستقر الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.