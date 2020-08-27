الإعلام رسالة وليس مكب زبالة.. كارول سماحة تعلق على المأجورين بلبنان

نشرت الإعلامية اللبنانية ​يمنى شرى​ على صفحتها رسالة وصلتها تعرض عليها كتابة منشورات على صفحتها مقابل 800 دولار أميركي.





وعلقت يمنى قائلة :"عم ينعرض عليي المال لنشر مقال، تويت، رأي، أفكار مش لإلي!! هيك ببلش الإعلام المأجور!! ٣٢٠٠ دولار بالشهر بتعرفو قديه عاللبناني هلق؟ عم نتعرض للبيع والشراء إعلاميا!! قلمنا صوتنا صورتنا عم يتعرضوا للبيع مستغلين الوضع الاقتصادي المأزوم! الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في خطر !!نحنا مش للبيع!".





وهو الامر الذى دفع الفنانة كارول سماحة للتعليق قالئلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " تقريبا صاروا معروفين مين من الإعلاميين والإعلاميات اللي عم يقبضوا حق البوست!





واضافت كارول قائلة : "طريقة الكتابة التحريضية وأيضا بث الإشاعات المبرمجة والمركزة عم يفضحن واحد ورا التانية! تحية لصدقك يمنى شري ولوفائك لوطنك لبنان ولمهنتك".





واختتمت حديثها قائلة : "خائنون من بلادي" و"الاعلام رساله وليس مكب زباله".