نائب: الرئيس السيسي كسر جدار العزلة بين الدولة والشباب

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، اعتبر أول اهتماماته ملف الشباب وأكد أنهم ركيزة أساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى، وعمل على احتضانهم وإعطائهم الفرصة فى كافة المجالات، والنتيجة أن الشباب المصرى يعيش أفضل عصور التمكين والإهتمام به ، مؤكدا أن الرئيس السيسى كسر جدار العزلة بين الدولة والشباب واستطاع إزالة الفجوة القائمة معهم.





وأوضح أن مؤتمرات الشباب التى حرص السيسى على عقدها تحولت إلى منتدى عالمى بمشاركة وفود خارجية من شباب العالم ، أسفرت عن وجود برنامج رئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والاكاديمية الوطنية لتمكين الشباب، وجعل الاهتمام بالشباب يتم فى إطار منظومة متكاملة وليس بشكل عشوائى ، مما ساهم بشكل كبير نحو تحقيق التمكين السياسى للشباب.





وأشار إلى الجهود والخطوات الضخمة التي تخطوها الدولة لتشجيع الشباب على إنجاز مشروعات وأن يشاركوا فى بناء الدولة، وبناء المستقبل، فبخلاف الجهود والمبالغ التى ينفقها الصندوق الاجتماعى للتنمية، فقد بلغ الإجمالى لحجم القروض التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بالمحافظات، بلغ 11.2 مليار جنيه أسفرت عن تمويل أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخريجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزى، وذلك من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، وتحسين جودة الحياة.





وأضاف النائب أن الشباب فى الوقت الحالى هم الصف الثانى فى معظم مؤسسات الدولة بعدما تم منحهم الفرصة للتأهيل والإعداد خاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية وأعطى الشباب الفرصة للتأهيل والقيادة، وتم توفير فرص حقيقية لهم لتوفير أساسيات الحياة من خلال المشروعات الضخمة التى تدعمها الدولة حاليًا لتوفير الاستقرار.