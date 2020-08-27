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محافظات

بعد التنمر عليهم.. فرحة أهالى قرية بالدقهلية عقب تغير اسمها.. شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
سادت السعادة والفرحة أهالى إحدى القرى بشربين التابعة لمحافظة الدقهلية عقب تعليقهم لافتة بالاسم الجديد لقريتهم، عزبة الدق عقب موافقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تغييره إلى عزبة دار السلام.

وجاء تغيير الاسم بعدما طلب أهالي قرية "عزبة الدق" التابعة لقرية الحصص بمركز شربين، بتغيير اسم قريتهم إلى "جزيرة الورد"، شاكين من تعرضهم للتنمر والإيحاءات غير الأخلاقية، بخصوص اسم القرية والذى تسبب فى مضايقات واستياء، والتمس الأهالي رفع الحرج والمعاناة عن أبنائها باختلاف أعمارهم وجنسهم، وطالبوا بتغيير اسم القرية.

وكانت اللجنة  العليا للتقسيم الاداري بمحافظة الدقهلية في اجتماعها يوليو الماضى برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسيد اللواء عبد القادر النوري السكرتير العامه  وعددا من قيادات المديرية  قد وافقت على غيير اسم عزبة "الدق" بمركز شربين لتكون بمسمى عزبة دار السلام، وكذا تغيير اسم عزبة شقرف التابعة لمركز بلقاس لتكون بمسمى عزبة " السلام"  وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة في هذا الشأن.

وكان جدول أعمال اجتماع اللجنة تناول عددًا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بنقل تبعية بعض المناطق وكذا فصل زمام بعض المناطق الاخرى وأيضَا رفع مستوى بعض من نقط الخدمات الشرطية الى مستوى مركز شرطة، وتقرر الارجاء للفصل في تلك الموضوعات لحين استكمال الشروط وتوافرها، وأن يجرى العرض لها في جلسات اجتماع اللجنة القادم.

جدير بالذكر ان النيابه الإدارية قد رصدت العديد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تسيئ الى الآداب العامة والأخلاق وتوحى بدلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، ومنها على سبيل المثال كوم اليهود، والعبيد، والسود، والشحاتين، وعزبة كفر الغول، وتقدمت النيابة بمذكرة لمحافظة الدقهلية لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.
بعد التنمر عليهم.. فرحة أهالى قرية بالدقهلية عقب تغير اسمها.. شاهد
بعد التنمر عليهم.. فرحة أهالى قرية بالدقهلية عقب تغير اسمها.. شاهد
بعد التنمر عليهم.. فرحة أهالى قرية بالدقهلية عقب تغير اسمها.. شاهد
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