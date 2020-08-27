محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة التجريبية للغات بمنشية عبد الرحمن

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مدرسة الحاجه ثناء عبد الكريم التجريبية للغات بقرية منشية عبد الرحمن بمركز دكرنس والمقامة على مساحة 3012 مترا مربعا وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية.





وتضم 22 فصلا دراسيا من الحضانة حتى الإعدادى وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 10.1 مليون جنيه، والمدرسة قابلة للتوسع لإضافة 6 فصول أخرى للمرحلة الثانوية لتصبح 28 فصلا.





وحضر الافتتاح المستشار محمد عزت بمحكمة جنايات اسكندرية "من أسرة المتبرعة بارض المدرسة المذكورة"، والدكتور مكرم رضوان، ود. هالة السيد حسن نائبا البرلمان، والدكتورة امال بركات رئيس مركز ومدينه دكرنس، وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.





وتفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وفصول رياض الأطفال وفناء المدرسة وأشاد بالأداء المتميز والتنفيذ الجيد وجاهزية المدرسة لاستقبال التلاميذ بها، ووجه الشكر لكل من ساهم وقام على تنفيذ هذا الصرح التعليمى بمركز دكرنس مؤكدا أن هذا ليس بجديد على أبناء محافظة الدقهلية.





وقال محافظ الدقهلية إن هذه المدرسة تعد إضافة نوعية للقرية والقرى المجاورة لها باعتبارها أول مدرسة تقدم خدمة التعليم التجريبى للغات بالمنطقة.





وأشاد محافظ الدقهلية بريادة المحافظة بأبنائها فى المشاركة مع الدولة فى تنفيذ مشروعات الخدمات التعليمية والصحية، والخدمات العامة وذلك فى اشارة الى تقديرة للتبرع بالأرض التى أقيمت عليها المدرسة المذكورة لسيدة فاضلة من ابناء القرية والتى تم تسمية المدرسه باسمها.





وأضاف محافظ الدقهلية أن المحافظة تتميز دائما بمبادرات ابنائها ومشاركتهم مع الدولة فى تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الدولة والمحافظة بكامل أجهزتها تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، فضلا عن تنفيذ المشروعات الجديدة التى تستهدف توسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات التى تقدمها فى كل مجالات وقطاعات الخدمات والمرافق عملا على ارضاء المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.



