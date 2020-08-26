ضبط مبيدات محرمة دوليا ومنتهية الصلاحية بالإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الاسماعيلية من ضبط كمية كبيرة من المبيدات المحرمة دوليا والأسمدة المنتهية الصلاحية.





وكان اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد ضبط كمية كبيرة من المبيدات المحرمة دوليا والأسمدة المنتهية الصلاحية وبعضها غير مسجل بوزارة الزراعة وممنوع تداولها بالأسواق.





حيث تمكنت حملة برئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين وضمت الدكتور احمد جارحى وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة بالقسم من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات منها المحرم دوليا ومنتهية الصلاحية والممنوعة من التداول وبعضها غير مسجل بوزارة الزراعة لدى " م ا م ع"، المسئول عن المخزن زمام ابوصوير.





تم تحرير محضر بالواقعة برقم/٥٦٣٧ لسنة٢٠٢٠ جنح ابوصوير واحيل للنيابة العامة للتحقيق.