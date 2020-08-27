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أخبار العالم

بومبيو: الاتفاق النووي لم يجلب الأمن لـ أمريكا أو التغيير في المنطقة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:02 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الاتفاق النووي الأحادي الجانب لن يحدث تغييرا في سلوك إيران.

وقال بومبيو في كلمة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" إن الاتفاق النووي لم يجلب الأمن للولايات المتحدة، والاستقرار للمنطقة أو التغيير في المنطقة.

وأشار إلى أن تمديد حظر السلاح على إيران يضغط عليها للتصرف كدولة طبيعية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن اليوم الخميس، موعد إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة المهمة التي استمرت 30 يومًا لإعادة جميع العقوبات الأممية تقريبًا على إيران بعد فشل مجلس الأمن في دعم مهمته للحفاظ على السلام والأمن الدوليين". 

وأضاف أن هذه العقوبات سيتم إعادة فرضها في منتصف ليل 20 سبتمبر المقبل.
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