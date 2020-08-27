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حوادث

العثور على جثتى شقيقتين مذبوحتين فى منزلهما بقنا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:03 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

عثر أهالي قرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس، علي جثتي شقيقتين داخل منزلهما.


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تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور علي جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، داخل منزلهما بقرية جزيرة مطيرة.


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من جانبها بدأت أجهزة الأمن تكثيف جهودها، لكشف ملابسات الواقعة و ضبط الجناة و السلاح المستخدم في إرتكاب الجريمة.


دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، مع وضعهما تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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