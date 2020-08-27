العثور على جثتى شقيقتين مذبوحتين فى منزلهما بقنا

عثر أهالي قرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس، علي جثتي شقيقتين داخل منزلهما.





اقرأ أيضًا| لجنة كنترول أسيوط تنهي عملها في قنا بعد تلقي 3388 تظلما من نتائج الثانوية العامة





تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور علي جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، داخل منزلهما بقرية جزيرة مطيرة.







اقرأ أيضًا| عثر عليها فى ضريح وسط المقابر.. إيداع رضيعة حضانة مستشفى الوقف بقنا







من جانبها بدأت أجهزة الأمن تكثيف جهودها، لكشف ملابسات الواقعة و ضبط الجناة و السلاح المستخدم في إرتكاب الجريمة.





دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، مع وضعهما تحت تصرف النيابة العامة.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.