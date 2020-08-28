بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق ٢٦ مليون مشاهدة

حققت أغنية بالنبط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نحو ٢٦ مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناه الرسمية على يوتيوب.





وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".









بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".





أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.