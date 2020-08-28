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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق ٢٦ مليون مشاهدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية بالنبط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نحو ٢٦ مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناه الرسمية على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".


بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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