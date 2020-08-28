احم ذاكرتك.. نصائح سهلة تبقيك بعيدا عن النسيان والخرف

تعد امراض الذاكرة وكثرة النسيان من أكثر المشكلات التى يعاى منها الانسان فى المراحل العمرية المتقدمة ، والخبر السار هو أن العديد من زلات الذاكرة المرتبطة بالعمر طبيعية تمامًا وليست بالضرورة علامات للخرف بسبب أمراض الدماغ مثل الزهايمر، وتوجد طرق بسيطة للمساعدة في شحذ ذاكرتك اليومية.





ووفقا لتقارير كلية الطب بجامعة هافارد فإن الحفاظ على لياقة القلب والأوعية الدموية بشكل عام وسيلة فعالة للحفاظ على وظيفة الذاكرة، كما تشير الأبحاث إلى أن التغذية الجيدة والنشاط البدني والوزن الصحي والبقاء نشطًا عقليًا في منتصف العمر يمكن أن يساعد في تقليل ضعف الذاكرة أو تأخيره لاحقًا في الحياة.





فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأساسية لشيخوخة الدماغ الصحية:





تناول نظامًا غذائيًا نباتيًا :





تظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات وفيرة من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة - بكميات محدودة من المنتجات الحيوانية - هو الأفضل للياقة المعرفية.





اتمرن بانتظام :

للتمرين مجموعة متنوعة من التأثيرات الإيجابية المحتملة على المهارات المعرفية. تعمل الرياضة على إثراء الدم (وبالتالي الدماغ) بالأكسجين. أثناء التمرين ، ينتج الجسم وقفات فرعية تساعد في الحفاظ على السلامة الجسدية ووظيفة الدماغ. كما أن التمرين المنتظم يدعم النوم المريح ، وهو "وقت راحة" أساسي لإعادة الدماغ.





الحصول على قسط كاف من النوم:





لتعلم معلومات جديدة ، يجب أن تكون قادرًا على الانتباه ، وهو ما لا يمكنك فعله إذا لم تكن مرتاحًا جيدًا. يصعب أيضًا الاحتفاظ بالذكريات واسترداد المعلومات التي تعلمتها سابقًا إذا كنت مرتاحًا بشكل سيئ ، لأن العملية التي تقوم فيها بترسيخ التجارب الحديثة في الذكريات الدائمة تحدث أثناء النوم. ليس من قبيل المصادفة أن النسيان هو عرض شائع للأرق.





السيطرة على التوتر:





يمكن أن يكون الإجهاد مفيدًا في الجرعات المعقولة لتحفيزك وتركيز الانتباه. لكن التوتر الشديد أو المطول يؤثر سلبًا على صحتك. يمكن أن يؤدي التعرض لهرمونات التوتر لفترات طويلة إلى إلحاق الضرر بالدماغ - بما في ذلك منطقة الحُصين ، وهي منطقة في الدماغ مفتاح الذاكرة. يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة والتأمل والنوم المريح وصداقة الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية الأخرى والنهج الإيجابي لمواجهة تحديات الحياة في إدارة التوتر بشكل أفضل وتحسين الذاكرة.





إما أن تستعمله أو ستخسره:





إن تحدي عقلك طوال الحياة يبني حاجزًا ضد الآثار الضارة للشيخوخة على الدماغ. يتمتع الأشخاص الذين عاشوا حياة نشطة عقليًا بفضل تعليمهم وعملهم وأنشطتهم الترفيهية باحتياطي معرفي أكبر - بشكل أساسي "دماغ إضافي في البنك" - لمنع أو تأخير تدهور القدرات العقلية.من المفيد تحدي دماغك من خلال تعلم مهارات جديدة ، مثل العزف على آلة موسيقية لم تعزفها من قبل أو دراسة لغة أجنبية جديدة بالنسبة لك. تعلم تقنيات الذاكرة. هناك العديد من الطرق لتحقيق أقصى استفادة من مهارات الذاكرة الموجودة لديك. يمكن أن تساعدك تقنيات مثل هذه في التعامل مع المواقف الشائعة التي تستدعي النسيان:





استخدم دفاتر الملاحظات ودفاتر العناوين والتقويمات وتطبيقات الهواتف الذكية لتنظيم المعلومات وتخزينها للاسترجاع السريع بدلًا من الاعتماد كليًا على الذاكرة.





احتفظ بالعناصر مثل محفظتك ومفاتيح السيارة في أماكن مخصصة حتى تعرف دائمًا مكان العثور عليها.





تدرب على التركيز بشكل أكثر تفكيرًا عندما تأخذ معلومات جديدة ، مثل عندما تقابل أشخاصًا ، لتعزيز تذكر الحقائق والانطباعات في وقت لاحق.





استخدم حيلًا لتحسين الذاكرة



