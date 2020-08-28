لايف ستايل يساعد فى علاج التهاب الأعصاب

التهاب الاعصاب .. من الأعراض المصاحبة لعدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية فى جسم الإنسان أبرزها الإصابة بمرض السكرى أو التعرض لحادث أو كدمة قوية أو نقص فيتامين ب1 وغيرها الكثير.





ويلعب نمط الحياة الصحى "اللايف ستايل" دورا كبيرا فى التخلص من هذا الألم بجانب الدواء المناسب. يسبب التهاب الأعصاب المعاناة من ألم شديد فى جزء ما من الجسم قد لا يتم التخلص منه بالمسكنات العادية،

عرض موقع "مايو كلينك" العلاجات المنزلية واللايف ستايل المناسب لعلاج التهاب الاعصاب





اعتني بقدميك

واهتم بهما أكثر إذا كنت مصابًا بمرض السكري، تحقق يوميًا من وجود بثور أو جروح أو مسامير، ارتدِ جوارب قطنية ناعمة فضفاضة وأحذية مبطنة. يمكنك استخدام طوق نصف دائري ، وهو متوفر في متاجر المستلزمات الطبية ، لإبعاد أغطية الفراش عن القدم الساخنة أو الحساسة.





ممارسة الرياضة

تقلل التمارين المنتظمة من آلام الاعتلال العصبي ، مثل المشي ثلاث مرات في الأسبوع ، كما وتحسن قوة العضلات ، وتساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. قد تساعد الرياضات اللطيفة مثل اليوجا والتاي تشي.





الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤثر تدخين السجائر على الدورة الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القدم ومضاعفات الاعتلال العصبي الأخرى.

تناول وجبات صحية.





التغذية الجيدة مهمة بشكل خاص لضمان حصولك على الفيتامينات والمعادن الأساسية. قم بتضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي.





تجنب الإفراط في تناول الكحوليات

يمكن أن يؤدي الكحول إلى تفاقم الاعتلال العصبي المحيطي.





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