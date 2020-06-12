انتبه.. ضعف الأعصاب قد يكون مؤشرا لـ6 أمراض

يعتبر مشكلة مؤقتة لدي بعض الأفراد ولكن بعض الحالات تكون ضعف الأعصاب مشكلة صحية دائمة عندهم.

وفي بعض الأحيان تكون هى في حد ذاتها مؤشر للإصابة بأحد الأمراض الاخرى.

وللتمكن من علاجها بشكل صحيح يجب معرفة العوامل المتسببة في

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اعتلال الأعصاب السكري : هذه الحالة هي نتيجة لحالات طويلة وغير معالجة لمرض السكر .

السكتة الدماغية : عندما يصاب جزء من أنسجة المخ بجلطة دموية بسبب توقف دورة الدم فيؤدي إلى سكتة دماغية .

عرق النسا : غالبًا يحدث عرق النسا نتيجة لضغط جذر العصب . التصلب المتعدد : هو مرض مناعي ذاتي يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للغلاف العازل (غمد المايلين) للأعصاب . شلل بيل أو شلل الوجه ، يسبب التهاب الأعصاب على جانب واحد من الوجه ، مما يؤدي إلى ضعف العضلات في المنطقة المصابة .