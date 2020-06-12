AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه.. ضعف الأعصاب قد يكون مؤشرا لـ6 أمراض

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:44 ص
انتبه .. ضعف الأعصاب
انتبه .. ضعف الأعصاب قد يكون مؤشر لـ 6 امراض
Advertisements
اسماء محمد
انتشرت الإصابة بمشكلة ضعف الأعصاب  بشكل أكبر، وهو اضطراب يصيب بعض أجزاء الجسم ويجعلها أقل قوة أو حركتها أضعف ويعتبر مشكلة مؤقتة لدي بعض الأفراد ولكن بعض الحالات تكون ضعف الأعصاب مشكلة صحية دائمة  عندهم. 

وللتمكن من علاجها بشكل صحيح يجب معرفة العوامل المتسببة في  ضعف الأعصاب وفي بعض الأحيان تكون هى في حد ذاتها مؤشر للإصابة بأحد الأمراض الاخرى.
إقرأ أيضا
ذكر موقع " stylecraze" اهم الامراض التى تتسبب في ضعف الاعصاب ، وهي:

اعتلال الأعصاب السكري : هذه الحالة هي نتيجة لحالات طويلة وغير معالجة لمرض السكر .
السكتة الدماغية : عندما يصاب جزء من أنسجة المخ بجلطة دموية بسبب توقف دورة الدم فيؤدي إلى سكتة دماغية .
عرق النسا : غالبًا يحدث عرق النسا نتيجة لضغط جذر العصب  .
التصلب المتعدد : هو مرض مناعي ذاتي يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للغلاف العازل (غمد المايلين) للأعصاب .
شلل بيل أو شلل الوجه ، يسبب التهاب الأعصاب على جانب واحد من الوجه ، مما يؤدي إلى ضعف العضلات في المنطقة المصابة  .
مرض باركنسون : هو اضطراب تنكسي عصبي يسبب فقدان تدريجي لأنواع معينة من الخلايا العصبية في الرأس .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسباب انخفاض ضغط الدم

الكنز الأصفر بديل لأدوية الأعصاب.. 10 فوائد صحية لـ الترمس

بعد نجاح أول عملية.. ما مرض الباركنسون؟ 7 أعراض غير متوقعة له

منها تليف الكبد ومرض الكلى .. 9 أسباب لتقلصات العضلات

«التصلب المتعدد».. يهدد الشباب

ترشيحاتنا

السياحة: لا نشجع استقبال أفواج من دول تفشي كورونا.. فيديو

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

حدث ليلا ..أمريكا تهدد تركيا بقطع العلاقات.. حبس شيري هانم وزمردة.. ومتظاهرون في لبنان يحاولون اقتحام منزل رئيس الوزراء

عنصرية لا تنتهي.. بريطانية تبصق في وجه رجل آسيوي وتركله في رأسه.. شاهد ما حدث

بعد اتهامها بالتنمر.. مفيدة شيحة تحتفل بعيد ميلاد مهندس صوت الستات مايعرفوش يكدبوا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

AdvertisementS

للمرة الثانية فى القليوبية.. أهالى متوفى بفيروس كورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر الخيرية

الصين تبدأ تجربة لقاح كورونا المحتمل على المسافرين إلى الخارج

اكتشاف جديد.. نزلات البرد تعطي مناعة 17 سنة ضد كورونا .. تفاصيل

عودة نارية.. ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا.. الليلة

تطبق الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في معاشك

بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب بحلوان

محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية

هل ضعف كورونا وأصبح أقل شراسة.. الصحة العالمية تحسم الجدل

علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين د

حدث ليلا ..أمريكا تهدد تركيا بقطع العلاقات.. حبس شيري هانم وزمردة.. ومتظاهرون في لبنان يحاولون اقتحام منزل رئيس الوزراء

المتهم بقتل شيف حدائق القبة: مكنش قصدي أقتله.. وابنه ضرب اخواتي البنات وشتمهم.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

لإفطار صحي.. طريقة عمل الشوفان بالتفاح والقرفة

تعرف على السيارة ولينج معشوقة الصينيين..صور