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سيارات

قبل ما تشتري اعرف عيوب ومميزات سانج يونج

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:02 م
سانج يونج
سانج يونج
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أماني نوار
استطاعت سانج يونج ان تلقى شهرة كبيرة وسط جميع الموديلات الموجود من السيارة الكورية ، واليابانية وفي هذا التقرير نقدم لك أبرز عيوب ومميزات سيارة سانج يونج قبل أن تفكر في شرائها .

تتمتع السيارة بمحرك يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء مكون من 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر يخرج قوة قدرها 128 حصان ، وعزم دوران 161 نيوتن ، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك من 6 نسب يدفع الحركة للعجلات الامامية 


وبالنسبة لوسائل الامان تأتي بوسائد هوائية أمامية للسائق ، والراكب الامامي ونظام الإنزلاق للفرامل والتوزيع الإلكتروني  ،وبرنامج الثبات الإلكتروني ، وحساسات امامية وخلفية ونظاك قفل مركزى للأبواب وأنذار ضد السرقة.

من اهم مميزاتها هو السعة الداخلية المميزة الخاصة بها ، والتي تسمع بإقلاع عدد 5 أفراد كما أنها تمتلك حقيبة خلفية ذات سعة داخلية مميزة تبلغ 427 لتر ، وتمتلك العديد من المساحات التخزينية المتعدةة والمختلفة سواء في الأبواب الجانبية الأربعة .

اما عيوب السيارة فهي عدم توافر قطع غيار السيارة في الاسواق بشكل كافي ، وبالنسبة للارتفاع النسبي أو المتوسط معدل استهلاك 
السيارة للوقود والذي وصل ، كما أن السعة الداخية التخزينية الخاصة بخزان الوقود هي الاخرى صغيرة .


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