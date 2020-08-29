قبل ما تشتري اعرف عيوب ومميزات سانج يونج

استطاعت سانج يونج ان تلقى شهرة كبيرة وسط جميع الموديلات الموجود من السيارة الكورية ، واليابانية وفي هذا التقرير نقدم لك أبرز عيوب ومميزات سيارة سانج يونج قبل أن تفكر في شرائها .





تتمتع السيارة بمحرك يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء مكون من 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر يخرج قوة قدرها 128 حصان ، وعزم دوران 161 نيوتن ، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك من 6 نسب يدفع الحركة للعجلات الامامية









وبالنسبة لوسائل الامان تأتي بوسائد هوائية أمامية للسائق ، والراكب الامامي ونظام الإنزلاق للفرامل والتوزيع الإلكتروني ،وبرنامج الثبات الإلكتروني ، وحساسات امامية وخلفية ونظاك قفل مركزى للأبواب وأنذار ضد السرقة.





من اهم مميزاتها هو السعة الداخلية المميزة الخاصة بها ، والتي تسمع بإقلاع عدد 5 أفراد كما أنها تمتلك حقيبة خلفية ذات سعة داخلية مميزة تبلغ 427 لتر ، وتمتلك العديد من المساحات التخزينية المتعدةة والمختلفة سواء في الأبواب الجانبية الأربعة .





اما عيوب السيارة فهي عدم توافر قطع غيار السيارة في الاسواق بشكل كافي ، وبالنسبة للارتفاع النسبي أو المتوسط معدل استهلاك

السيارة للوقود والذي وصل ، كما أن السعة الداخية التخزينية الخاصة بخزان الوقود هي الاخرى صغيرة .







