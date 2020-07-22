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سيارات

سانج يونج تروج لأول سياراتها الكهربائية كوراندو EV 2021 بصور تشويقية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت سانج يونج عن أول صور تشويقية لسيارتها الكهربائية القادمة ، والتى تسمى كوراندو EV 2021 ، والتي ستقوم بالكشف عنها لأول مرة في النصف الأول من عام 2021.


سيتم إطلاق كوراندو الكهربائية لأول مرة في كوريا الجنوبية، حيث ان الصورة التشويقية تكشف عن العديد من التغييرات التصميمية مقارنة بسانج يونج كوراندو التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.


أهم ما يميز كوراندو الكهربائية هو الشبك السفلي المغلق ، و اكصدام أمامي معاد تصميمه مقارنة بكوراندو القياسية، والذي يتميز بمظهر أكثر عدوانية ، بتصميم مختلف وشعار سانج يونج مضيء.


قالت سانج يونج فى بيان رسمى لها ، أن غطاء المحرك مصنوع من الألومنيوم لتوفير الوزن وتحسين مركز ثقل السيارة، كما أضافت أن الشبك الأمامي المغلق يهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد، وتقول سانج يونج أيضًا أنها تبنت لغة تصميم تقليدية وحيوية مستوحاة من سمك القرش لتقليل مقاومة الهواء.


وكانت قد أوضحت سانج يونج في العام الماضي أن كوراندو الكهربائية ستقدم تسارعًا هو الأفضل في فئتها، ومن المتوقع أن تكون سرعتها القصوى متواضعة إلى حد ما حيث ستصل إلى 153 كلم/سا فقط، وذلك لمنع البطارية من تفريغ طاقتها بسرعة كبيرة.


وتستمد كوراندو الكهربائية  قوتها من محرك كهربائي واحد بقوة 188 حصان، أي ستكون على الأرجح بنظام دفع ثنائي، في حين ستحصل على بطارية سعة 61.5 كيلوواط/سا من تطوير شركة ال جي،و تحصل السيارة على نطاق قيادة يبلغ 420 كلم لكل شحنة وفقًا لدورة NEDC.

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