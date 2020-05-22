سانج يونج ssangyong تعلن عن تخفيض جديد بقيمة 50 %

أعلن وكيل سيارات سانج يونج في مصر عن تعاون جديد مع شركة توتال كوراتز لزيوت السيارات لتقديم عرض جديد لملاك سياراتها في مصر و العرض يشمل تغيير فلتر زيت بنصف الثمن و تغييير زيت المحرك بنصف الثمن وهذا العرض مستمر لفترة محدودة .



جدير بالذكر أن السيارة سانج يونج كوري 100% تقفيل وتصنيع كوري بالكامل و تأتي بمحرك 1600 سي سي بقوة 128 حصانا وضمان السيارة 5 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب كما أن ارتفاع السيارة عن الارض 18 سم و تتوافر في مصر بالأسعار الآتية :



ssangyong tivoli سعر



Comfort 304.900

Sport + 349.900

ssangyong tivoli سعر XLV موديل 2020

XLV Comfort 304.900

XLVLuxury 349.900.