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سيارات

سانج يونج ssangyong تعلن عن تخفيض جديد بقيمة 50 %

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:04 م
سانج يونج
سانج يونج
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اشرف عطية

أعلن وكيل سيارات سانج يونج في مصر عن تعاون جديد مع شركة توتال كوراتز لزيوت السيارات لتقديم عرض جديد لملاك سياراتها في مصر و العرض يشمل تغيير فلتر زيت بنصف الثمن و تغييير زيت المحرك بنصف الثمن وهذا العرض مستمر لفترة محدودة .

 

جدير بالذكر أن السيارة سانج يونج كوري 100% تقفيل وتصنيع كوري بالكامل و تأتي بمحرك 1600 سي سي بقوة 128 حصانا وضمان السيارة 5 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب كما أن ارتفاع السيارة عن الارض 18 سم و تتوافر في مصر بالأسعار الآتية :

ssangyong tivoli سعر

Comfort 304.900

Sport + 349.900

ssangyong tivoli سعر XLV موديل 2020

XLV Comfort 304.900

XLVLuxury 349.900.

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