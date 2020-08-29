تراث شعبي أم عادة.. حكاية حلوى عاشوراء الحائرة بين الفاطميين والعثمانيين



يحتفل العالم الإسلامي بذكري يوم عاشوراء ، وهو يوم العاشر من شهر المحرم من العام الهجري، مع طبق العاشوراء اللذيذ، ولكل أكلة حكاية، فما القصة خلف هذه الأكلة الشهيرة.









بدأ الاحتفال بيوم عاشوراء في عهد الدولة الفاطمية، وظل طبق حلوى العاشوراء من أساسيات اليوم، ويتم تبادله بين الأهل والأقارب ليوطد العلاقات بينهم.









ويعتقد البعض الآخر أن أصل طبق العاشوراء يرجع للدولة العثمانية أو أرمينيا، لكن الاحتفال بيوم عاشوراء ليس ثابتًا في البلاد العربية والإسلامية، ففي مصر يجرى الاحتفال بهذا اليوم بالابتهالات والأناشيد وآيات من القرآن الكريم، وتحيي إذاعة القرآن الكريم هذا اليوم ببث إذاعي يبرز فضل هذا اليوم.







