ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البرتقال بانتظام؟

وكشفًا لما قدمه موقع "times of india" إليكم ابرز فوائد البرتقال على الصحة...

يعزز نظام المناعة الصحي





فيتامين C ، وهو أمر حيوي أيضًا للوظيفة المناسبة لجهاز المناعة الصحي ، مفيد للوقاية من نزلات البرد ومنع التهابات الأذن المتكررة.





يمنع تلف الجلد





تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة، ويمكن أن تساعدك برتقالة في اليوم على أن تبدو شابًا حتى في سن الخمسين.









يبقي ضغط الدم تحت السيطرة





يساعد البرتقال ، كونه غنيًا بفيتامينات B6 ، في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.





يخفض الكوليسترول





وفقًا لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون ، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية الموصوفة دون آثار جانبية.





يتحكم في مستوى السكر في الدم





تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. علاوة على ذلك ، يحتوي البرتقال على سكريات بسيطة، ويمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام. مؤشر نسبة السكر في الدم الخاص به هو 40 وعادة ما تعتبر الأطعمة التي تقل عن 50 منخفضة السكر. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك تتناول الكثير من البرتقال دفعة واحدة. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الأنسولين وقد يؤدي إلى زيادة الوزن.





يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان



