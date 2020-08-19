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مرأة

وصفة للتورت.. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:23 ص
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة أحد الحلويات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، لذا سنقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة، والتي يمكن تزينها كـ تورتة للمناسبات واعياد الميلاد.

وقت التحضير: 25 دقيقة
وقت الخبز: 40 دقيقة
تكفي لـ : 7 اشخاص

ويمكن تقديم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة مع العصائر او الشاي او الشاي بلبن كـ حلوى خفيفة بعد الطعام او على الفطور ، ويمكن ايضا تزيينها يقطع البرتقال أو بمربى البرتقال تعطي مذاقا شهيا، ومفيدا.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

مقادير طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة 

2 كوب دقيق
كوب سكر
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
1 1/4 كوب عصير برتقال، أو نخلط 3 ملاعق صغيرة من عصير تانك مع الماء
3 بيضات
 ملعقة صغيره بايكنغ باودر
 قشر برتقال
 ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة  :

1- في وعاء، يخلط الدقيق مع البايكنغ باودر والفانيليا ويترك جانبًا.

2- في الخلاط الكهربائي، يخلط البيض والسكر حتى يختفي السكر ثم تضاف قشور البرتقال، الزيت والعصير ويخلط جيدًا حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.

3- يصب خليط البيض على الدقيق، ويقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيفا.

4- يوضع الخليط كيكة البرتقال الهشة في صينية او قالب مبطن بورق الزبدة، او مدهون ومرشوش بالدقيق.

5-  ثم تدخل الفرن ويتم تسويتها حتى تنضج كيكة البرتقال الهشة، واختبارها بسكين، ثم تترك لتبرد وتقدم.

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