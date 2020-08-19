وصفة للتورت.. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

وقت التحضير: 25 دقيقة

وقت الخبز: 40 دقيقة

تكفي لـ : 7 اشخاص

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

مقادير طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

2 كوب دقيق

كوب سكر

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 1/4 كوب عصير برتقال، أو نخلط 3 ملاعق صغيرة من عصير تانك مع الماء

3 بيضات

ملعقة صغيره بايكنغ باودر

قشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيلا





طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة :





1- في وعاء، يخلط الدقيق مع البايكنغ باودر والفانيليا ويترك جانبًا.





2- في الخلاط الكهربائي، يخلط البيض والسكر حتى يختفي السكر ثم تضاف قشور البرتقال، الزيت والعصير ويخلط جيدًا حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.





3- يصب خليط البيض على الدقيق، ويقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيفا.









5- ثم تدخل الفرن ويتم تسويتها حتى تنضج

4- يوضع الخليط كيكة البرتقال الهشة في صينية او قالب مبطن بورق الزبدة، او مدهون ومرشوش بالدقيق.5- ثم تدخل الفرن ويتم تسويتها حتى تنضج كيكة البرتقال الهشة ، واختبارها بسكين، ثم تترك لتبرد وتقدم.



