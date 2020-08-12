طريقة عمل كيكة البرتقال.. بالصور خطوة بخطوة

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب عصير برتقال

1 كوب سكر ابيض

4 بيض

3 ملعقة كبيرة زبدة، أو كوب زيت ذرة

1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر

1 ملعقة كبيرة برش قشرة برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيلا

رشة ملح





طريقة عمل كيكة البرتقال





1- يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.





2- تدهن صينية بالزبدة، وترش بقليل من الدقيق ثم تترك جانبًا.





3- ينخل الدقيق ويضاف اليه البيكنج بودر مع رشة الملح والفانيليا ويترك جانبًا.





4- يخفق البيض والسكر بالمضرب الكهربائي جيدا بسرعة متوسطة الى ان يصبح فاتح اللون، يضاف الزيت او الزبدة حسب الرغبة، عصير البرتقال وايضا قشر البرتقال ويخفق قليلًا.





5- يضاف الدقيق ويخفق قليلًا، يوضع الخليط في الصينية.





6- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخفف النار الى 140 درجة، وتترك حتي تمام النضج حسب نوع الفرن ثم يحمر الوجه بواسطة الشواية.



