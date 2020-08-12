طريقة عمل كيكة البرتقال.. بالصور خطوة بخطوة

تعتبر طريقة عمل كيكة البرتقال وصفة شهيه ومميزة للغاية بين الحلويات التي يمكن ان نعدها في المنزل، بالإضافة إلى ان طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل لا تكلفك الكثير من الوقت أو المال، فهي موفرة للغاية، وبسيطة في طريقة تحضيرها.
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
مقادير طريقة عمل كيكة البرتقال
2 كوب دقيق أبيض
1 كوب عصير برتقال
1 كوب سكر ابيض
4 بيض
3 ملعقة كبيرة زبدة، أو كوب زيت ذرة
1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة برش قشرة برتقال
1 ملعقة صغيرة فانيلا
رشة ملح
طريقة عمل كيكة البرتقال
1- يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.
2- تدهن صينية بالزبدة، وترش بقليل من الدقيق ثم تترك جانبًا.
3- ينخل الدقيق ويضاف اليه البيكنج بودر مع رشة الملح والفانيليا ويترك جانبًا.
4- يخفق البيض والسكر بالمضرب الكهربائي جيدا بسرعة متوسطة الى ان يصبح فاتح اللون، يضاف الزيت او الزبدة حسب الرغبة، عصير البرتقال وايضا قشر البرتقال ويخفق قليلًا.
5- يضاف الدقيق ويخفق قليلًا، يوضع الخليط في الصينية.
6- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخفف النار الى 140 درجة، وتترك حتي تمام النضج حسب نوع الفرن ثم يحمر الوجه بواسطة الشواية.
7- تخرج الصينية من الفرن، وتترك كيكة البرتقال لتبرد ثم تقطع وتقدم.
طريقة عمل الكيكة بالبرتقال
مقادير طريقة عمل الكيكة بالبرتقال
3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
1 حبة بشر البرتقال
3 بيض
¾ 1 كوب سكر
½ كوب سمن نباتي
4 ملعقة كبيرة عصير برتقال
1 رشة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 كوب حليب
طريقة عمل كيكة بالبرتقال
1- قومى بفصل البياض عن الصفار فى وعائين مختلفين .
2- فى وعاء بياض البيض أضيفي الملح والفانيليا، ثم اخفقي المزيج بمضرب البيض اليدوي حتى يتجانس
3- في وعاء صفار البيض، أضيفي السمن، السكر وعصير البرتقال، ثم اخلطي المزيج حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر.
4- ثم أضيفي البايكنغ باودر وقشر البرتقال و الحليب واستمري في الخفق جيدًا، أضيفي اليهم الدقيق بالتدريج واستمري في الخفق للوصول إلى قوام مناسب .
5- أضيفي الخليطين على بعضهما البعض واعيدي الخفق برفق.
6- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية .
7- ادهني قالب الكيك بالبرتقال بالسمن ورشي القليل من الدقيق على سطح القالب.
8- صبي الخليط في القالب وأدخليه الفرن، ثم اخبزي القالب حتى ينضج الكيك بالبرتقال ، ويترك ليبرد ثم يقدم.
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
مقادير طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
2 كوب دقيق
1 كوب سكر
4 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 1/4 كوب عصير برتقال، أو نخلط 3 ملاعق صغيرة من عصير تانك مع الماء
3 بيض
1 ملعقة صغيره بايكنغ باودر
1 قشر برتقال
1 ملعقة صغيرة فانيلا
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
1- في وعاء، يخلط الدقيق مع البايكنغ باودر والفانيليا ويترك جانبًا.
2- في الخلاط الكهربائي، يخلط البيض والسكر حتى يختفي السكر ثم تضاف قشور البرتقال، الزيت والعصير ويخلط جيدًا حتى تختفي قشور البرتقال وتصبح صغيرة.
3- يصب خليط البيض على الدقيق، ويقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كثيف.
4- يوضع الخليط كيكة البرتقال الهشة في صينية او قالب مبطن بورق الزبدة، او مدهون ومرشوش بالدقيق.
5- ثم تدخل الفرن ويتم تسويتها حتى تنضج كيكة البرتقال الهشة، واختبارها بسكين، ثم تترك لتبرد وتقدم.
5- ثم تدخل الفرن ويتم تسويتها حتى تنضج كيكة البرتقال الهشة، واختبارها بسكين، ثم تترك لتبرد وتقدم.
طريقة عمل كيكة البرتقال بالصور خطوة بخطوة
مقادير طريقة عمل كيكة البرتقال بالصور خطوة بخطوة
1 كوب زيت
1 كوب عصير برتقال
2 كوب سكر
3 كوب دقيق
4 بيضات
معلقة كبيرة بيكنج بودر
فانيليا
ذرة ملح
طريقة عمل كيكة البرتقال بالصور خطوة بخطوة
1- ننخل معيار الدقيق مع البيكنج بودر، وذرة الملح مرتين لكي يتخلل الهواء داخل الدقيق ويساعد على نجاح كيكة البرتقال .
2- نضع البيض مع الفانيليا فى الخلاط إلى ان يصبح البيض بلون فاتح.
3- نضع السكر على البيض، ونضربهم جيدا حتي يذوب السكر تماما.
4- نقوم بإضافة الزيت على عصير البرتقال ونقوم بضربهم جيدا لكي يختلطوا جيدا.
5- ننزل بالسائل على الدقيق والبيكنج باودر، ونقوم بالتقليب جيدا حتى يتجانس تماما، ويصبح ناعم.
6- نقوم بصب عجينة كيكة البرتقال فى صنيه مبطنه زيت ورشة دقيق او عليها ورق زبده.
7- ندخل الصينية في فرن سابق التسخين على درجة حراره 180 لمده نصف ساعه ، وعدم فتح الفرن قبل مرور النصف ساعة.
8- بعد مرور نصف ساعه نفتح على كيكة البرتقال، و نختبرها بطرف السكينه لكي نتأكد من نضجها تماما، واذا خرجت السكينة ببعض العجين يمكن تركها لخمس دقائق إضافية حتى تنضج تماما.
9- نخرج الكيكه من الفرن، ونتركها كي تبرد تماما، ثم ونقطعها وتقدم كيكة البرتقال مع الشاي أو الشاي بلبن.