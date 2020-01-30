بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة البرتقال

تعد الكيكة هي احدي الاصناف التي تقدمها الكثير من الامهات في المنزل لأسرتها ، ولذلك في نقدم لكي طريقة عمل كيكة البرتقال
المقادير :
3 كوب دقيق
4 بيض بحرارة الغرفة
3/4 كوب زيت
كوب عصير برتقال
بشر برتقالتين
كوب ونص سكر عادي
فانيليا
باكو بيكنج بودر
الطريقة :
نضرب البيض مع السكر والفانيليا وبشر البرتقال جيدا حتي يزيد حجمهم .
نضيف عصير البرتقال والزيت .
واخر خطوة الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح. نحضر الصينية وتدهن بالزبدة ونضع رشة دقيق، ونعضع خليط الكيكه وندخلها فرن سابق التسخين علي حرارة 180 لمده 40 دقيقة .