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أخبار العالم

سبب لجوء القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتنحي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:00 م
سبب تنحي قاضي تحقيق
سبب تنحي قاضي تحقيق انفجار بيروت
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن اعتزام القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز التنحى عن ملف التحقيق في قضية انفجار ​مرفأ بيروت​.

وأوضحت صحيفة "النهار" أن سبب استقالة عويدات القاضي المكلف في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت هو تحديد المحقق العدلي جلسة للاستماع إلى وزير الأشغال السابق ​غازي زعيتر​ واللذين تربطهما صلة قرابة، لكونه زوج شقيقته.

وبحسب الصحيفة، ففي حال استدعاء الوزير السابق سيعلن عويدات تنحيه عن الملف نظرا لتلك الصلة واحترامًا للقانون الذي يشير إلى تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها بصفته مدعيًا عاما عدليا. 

بينما أشارت الصحيفة إلى رأي آخر، وهو انتظار عويدات القرار الذي سيتخذه المحقق بعد الاستماع إلى صهره في حال قرر ذلك.

وأضافت أن الوزير السابق لم يتسلم أي أوراق بخصوص شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت، خلال فترة توليه المنصب.
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