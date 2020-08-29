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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إعادة تطوير حدائق قناطر إدفينا وإقامة مشروعات على أراضي الدولة بمطوبس

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:00 م
جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من شوارع مدينة مطوبس، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بمستوى النظافة بالمدينة، وتفقد قناطر إدفينا موجهًا بسرعة رفع المساحة لإعادة تطويرها لتكون متنفسًا لأبناء مطوبس و المحافظة والمحافظات المجاورة.

واستمع لمحافظ كفر الشيخ لأهالي قرية الروس، مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي بالقرية سيتم الانتهاء منه خلال 3 شهور، وتعقبها أعمال الرصف بالقرية.

كما عاين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  عددًا من أراضي الدولة بمدينة مطوبس مقررًا إقامة مشروعات خدمية في أرض أملاك الدولة بمدينة مطوبس.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بإزالة الإشغالات ، وتطبيق القانون على المخالفين ، مشيدًا بالتزام أصحاب المحال؛ لعدم استغلال الشوارع.

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