التزموا علشان نعدي الشتاء على خير.. أمجد الحداد : ارتداء الكمامة يقلل من خطر الإصابة بكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، إن التذبذب في أعداد مصابي كورونا بسبب التذبذب في التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتًا الى ان التزامنا في فترة الذروة هو ما جعلنا ان نعبرها بسلام دون الوقوع في أزمة.





وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن المواطنين بدأوا في التخلي عن الإجراءات الاحترازية بعد انخفاض أعداد المصابين، مما أدى الى حدوث تذبذب في اعداد الاصابات ، ومن المتوقع الزيادة مرة اخرى بسبب المواطنين.





وأشار الحداد، إلى ان ارتداء الكمامة لم يمنع الاصابة بالفيروس ، لكنه يحد من شدته فقط، ولذلك الكمامة لها دور كبير ومهم ويجب عدم التخلي عنها، مؤكدًا على أنه يجب الالتزام والحرص الشديد بكل الإجراءات الاحترازية حتى نصل الى 0 إصابات.





واوضح ان هذه الحالة من التذبذب في الأعداد هي ارتداد الموجة الأولى من فيروس كورونا، منوهًا: "تحدي الشتاء هو الأخطر"، لان في تلك الفترة تظهر الانفلونزا بشدة ولذلك سيكون من الصعب الفصل بينها وبين فيروس كورونا لتشابه الأعراض، لذلك يجب الالتزام من الان حتى نهاية موسم الشتاء بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.