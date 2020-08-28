المصل واللقاح: إصابة الأطفال بـ كورونا بدون أعراض

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تفاصيل اصابة الاطفال بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا ب فيروس كورونا المستجد.





وأكد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن معظم الدراسات تؤكد أن حالات إصابات الأطفال ب فيروس كورونا تكون بأعراض خفيفة أو دون أعراض نهائيًا.





وطالب رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بضرورة إعطاء الأطفال مصل الأنفلونزا قبل فصل الشتاء، مشيرا إلى أن خطورة إصابة الأطفال بكورونا هو نقل العدوى لكبار السن.





وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأطفال مثل كبار السن، وهم الأطفال مرضى السكر، ومرضى القلب، أو المصابين بضعف المناعة، لذلك يجب التعامل معهم بحذر، والعمل على تقوية مناعتهم بالتغذية المناعية السليمة.





وفي السياق نفسه أكد الحداد، أن ما يحدث من زيادة في أعداد إصابات كورونا هو ارتداد للموجة الأولى، نتيجة فهم خاطئ لدى المواطنين بأن فيروس كورونا قد انتهى، وحدوث تهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مصر في الموجة الأولى لفيروس كورونا، والموجة الثانية لا تحدث إلا بعد الوصول لصفر إصابات ثم نفاجأ بموجة أخرى مختلفة.