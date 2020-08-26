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بعد ارتفاع الأعداد.. مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح يطلق تحذيرًا من موجة ارتدادية لـ كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذَّر الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين من احتمال كبير لحدوث موجة ارتدادية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن فترة الأسبوعين الماضيين حدث تهاون كبير من قبل الناس، مشيرا إلى أن كثيرين تخلوا عن كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه بناء على مسبق متوقع بقوة ارتفاع نسبة الاصابات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أيضًا بقوة أن يكون هناك هجمة وزيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وعلى الجميع الالتزام. 

وأكد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن التهاون تسبب في موجة ارتدادية في معظم دول العالم وعلينا الحذر بشدة من هذا الأمر حتى لا نقع في هذا الأمر قريبًا. 

ردّ الدكتور أمجد الحداد على احتمالية عدم فعالية اللقاح ضد الكورونا، قائلاً: اللقاح يعطي مناعة جيدة ضد الفيروس أو تكون الأعراض بسيطة وليست خطيرة للفيروس، وهيققل نسبة كبيرة من الإصابة والأعراض الخطيرة".

ولفت الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أنه "هناك تخوف من موجة ثانية أشد عنفًا من الأولى ونفتح المستشفيات العزل من جديد وتتوقف الحياة في مصر لذلك على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبعد عن التهاون ولازم نخاف والفيروس مازال موجودًا".
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