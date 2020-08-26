يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

زفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح أوكسفورد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقالت "زايد"، في حوارها مع نشرة «السادسة»، المذاع عبر شاشة «الأولي» للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر حجزت حصتها من لقاح أكسفورد، مضيفا أنه سوف نستلمها خلال أسبوع على الأكثر، متابعة أنه: "هنعمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في مصر لهذا اللقاح على اكثر من 15 الفا".

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أننا "محضرين مصنع في فاكسيرا لإنتاج اللقاح فور إقرارها في احد الشركات الست العملاقة والتي لها مكانة كبيرة في صناعة الأمصال".





وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعمل مع 6 شركات عالمية لانتاج لقاح كورونا، مضيفا أنه الـ 6 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.





وأكملت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه :"تم حجز حصتنا مع أربع دول في العالم وفي المنطقة التي ظهر بها".