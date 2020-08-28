رئيس قسم المناعة بـ المصل واللقاح: الموجة الأولى لكورونا لم تنته.. والأطفال ينقلون العدوى.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح ، إن الأطفال لا تظهر عليهم علامات واضحة تؤكد الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الأطفال ينقلون العدوى.





وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن أولياء الأمور عليهم الاهتمام بأطعمة الأطفال، واعطائهم التطعيمات الخاصة بالانفلونزا، وذلك للحد من الإصابة بأى فيروس





ولفت إلى أن الجميع معرض للاصابة بفيروس كورونا سواء الأطفال أو الكبار وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن الطفل الأكبر من سن 12 عاما من الممكن أن يذهب لصلاة الجمعة ولكن عليه أن يرتدي الكمامة وأن يصلى على مصلية خاصة به.





وأوضح أن الموجة الأولى لفيروس كورونا لم تنتهى حتى الآن، وما يحدث هو امتداد للمواجهة الأولى، وكشف أن استمرار الإصابات ناتج عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأكد أن الاعداد لم تصل لـ صفر إصابات وبعد ذلك حدث إصابات، ولذلك جميع الدول مازالت فى الموجة الأولى من فيروس كورونا.



