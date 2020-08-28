خبراء أوبئة: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد فرص إصابات ووفيات كورونا.. فرض حظر التجول يرتبط بانتشار العدوى..ونشر التوعية بالإجراءات الوقائية والاستعانة بالمتعافين لسرد قصص معانات ضرورة

خبير أوبئة: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد إصابات ووفيات كورونا

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في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد، وعدم تدارك المواطنين خطورة الموقف، والتزامهم بالاجراءات الوقائية للفيروس وعلى رأسها ارتداء الكمامة، تزدات أعداد الإصابات بشكل ملحوظ بعد أن سجلت أقل معدل، والذي اقترب من صفر وفيات.

وقال خبير الأوبئة الدكتور إسلام عنان، إن المعادلة بسيطة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا وجد التزاما بالإجراءات الاحترازية وغرامات، تقل الإصابات والوفيات والعكس صحيح.

وأضاف عنان، في تصريحات لـ صدي البلد أن غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، يزيد الإصابات والوفيات، ومن المتوقع أن تزداد بعد أسبوعين.

وذكر خبير الأوبئة أن أعراض الفيروس قلت شدتها،مشيرا إلى أن المواطنين إذا اختنقوا من حظر التجوال ومن الإجراءات الصارمة، سيتم الرجوع لها وبشكل كبير حال زيادة الإصابات وانتشار عدوى كورونا.

وأفاد خبير الأوبئة، بأنه يجب عمل إجراءات صارمة في الدخول والخروج من الأماكن وتنظيفها وتعقيمها، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وقالت الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ الفيروسات والأوبئة، أن أسباب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تجاهل المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكدت "مرزوق" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عدم الالتزام بارتداء الكمامة، والتجمعات البشرية على الشواطئ وغيرها كثيرة جدا، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضافت: "على وزارة الصحة، نشر التوعية والتنبيه على المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وفرض القوانين لتنظيم نزول المواطنين للمطاعم والمقاهي، وتنفيذ الغرامات للحث على خطورة الموقف، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعانة بالمتعافين، لسرد قصص معاناتهم ليكونوا سبيلا للالتزام، وعمل تسليط إعلامي لتدارك خطورة الموقف.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجاوز الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا لا يزال موجودا ولم ينته بعد.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وجه تعليمات شديدة اليوم لـ وزارة الداخلية بتطبيق القانون على عدم مرتدي الكمامة.

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ولفت إلى أن الوضع من الممكن أن ينقلب فى أى وقت مثلما حدث فى دول أوروبية، موضحا أن، هناك بعض المواطنين أصبحت لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وسيكون هناك تطبيقات صارمة على عدم الملتزمين، مشيرا إلى أن الحكومة فى أى وقت من الممكن أن تتخذ قرار عودة فرض حظر التجوال والقرارات التى كانت متخذة في الماضي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مسئولة عن أى قرار سيتم اتخاذه.



