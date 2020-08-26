ارتفاع جديد| "الوزراء": اليوم سنتجاوز الـ200 إصابة بكورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن فيروس كورونا لا يزال متواجدا مؤكدا أن انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا كان نتيجة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية. أنإصابات

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي قناه اون تى ، ان احساس المواطنين ان فيروس كورونا انتهى احساس خاطئ لافتا الى ان هناك انخفاضا في الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين وهذا ما وضعنا الآن في منحنى سلبي والإصابات سترتفع خلال اليومين الماضيين .





وأوضح نادر سعد ، أن اليوم سنتجاوز 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهذا العدد لم نتجاوزه منذ فترة.









وتابع : أن رئيس الوزراء شدد اليوم علي جميع الجهات المعنية بالقيام بجميع الضوابط وتطبيق القانون ضد المخالفين ومنع دخول أي مواطن الي اى مصلحة حكومية دون ارتداء كمامات.





واستكمل: أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الفترة السابقة كانت نتيجة انعكاسات علي أرض الواقع وكانت قرارات استباقية.





واشار الى ان المرحلة القادمة ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها مشيرا الي ان هناك موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.