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نادر سعد: 325 ألف طلب لتوفيق الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء .. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أنه تم التقدم بـ 325 الف طلب لتوفيق الاوضاع والتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج ""على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من منتصف الشهر الجاري سيتم فتح الباب لسداد مبلغ جدية للتصالح ووفقا لنوعية كل مخالفة ويختلف حسب المخالفة نفسها، متابعا أنه 40 الف جنية للمدن و10 آلاف جنيه للقرى.

وأكمل سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على 50 الف جنيه للتصالح المدن في مخالفات زيادة سطح غرف السطح، متابعا أنه تم الاتفاق على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص 40 الف جنيه.

وأكد المستشار، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح يوم 30 سبتمبر، محذرا أن من لم يتقدم بطلب التصالح سيتم ازالة المبنى بعد التاريخ سالف الذكر.

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