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نادر سعد: عودة النشاط الرياضى ترفع الروح المعنوية للجميع.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:04 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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محمود محسن
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية أمر مهم وضرورى خلال العودة التدريجية، كون وباء كورونا مازال موجودًا فى مصر والعالم كافة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية الوضع الوبائى فى مصر تحت السيطرة والأعداد تتناقص ولكن ذلك لا يجعلنا نتراخى فى الإجراءات الاحترازية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الخطة التي تتبعها الدولة المصرية فى التعامل مع جائحة كورونا، ثبت نجاحها، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات حتى نتجاوز الأزمة.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن أسوأ شئ فى كورونا أن تتخذ خطوة وبعدهاى تحدث انتكاسة تجعلنا نأخذ إجراءات أشد قسوة وهو ما نرفضه تمامًا.

وقال المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن عودة النشاط الرياضى ترفع الروح المعنوية للجميع ،وقرار الحكومة بعودته سيتم تطبيقه، ولكن لا حديث عن عودة الجماهير فى المدى المنظور.
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