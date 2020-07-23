مجلس الوزراء: فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ..فيديو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الوقائية الجديدة بشأن فيروس كورونا؛ تتعلق بالمؤتمرات فقط، على ألا يزيد عدد الحضور على 50 شخصا، وليس الأفراح وقاعات العزاء، وما زالت دور المناسبات مغلقة حتى إشعار آخر.





وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أنه تقرر السماح أيضا بنسبة 50% في المطاعم والمقاهى مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سيتم السماح للحدائق والمتنزهات العامة بالعمل بعد عيد الأضحى، مؤكدا أنه سيتم بيع 50% من التذاكر المعتادة فى اليوم، فعلى سبيل المثال سيتم بيع 3000 تذكرة فى اليوم الواحد، حيث كانت حديقة الحيوان تبيع 6000 تذكرة قبل كورونا.





وأشار إلى أنه يجب أن نراعى أننا فى ظروف استثنائية مفروضة على الجميع، مؤكدا أن منذ ثلاثة أشهر كان الوضع أصعب إلا أننا الآن فى وضع جيد، وأرقام الإصابات والوفيات تتراجع.





وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق القواعد الاحترازية في الأفراح صعبة وذلك نظرا لعادات المصريين لذا لن يتم الاتجاه نحو فتح قاعات الأفراح والعزاء في هذا التوقيت.



