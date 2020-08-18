منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه كانت توجد توقعات خلال شهرى مايو ويونيو بانخفاض أعداد إصابات كورونا، بعد أسبوعين من هذا الشهر، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل فى شهر يوليو.









وأضاف "حسنى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن دراسات مصر بشأن فيروس كورونا كانت علمية، موضحا أنه من أجل رجوع الحياة الطبيعية مرة أخرى وانخفاض عدد الإصابات لا بد أن يكون هناك عمل مجتمعى طبي إعلامى متكامل، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية.









وأوضح أن سبب نجاح مصر فى انخفاض أعداد إصابات كورونا هو التزام المواطنين والدولة بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالكحول، لافتا إلى أن السبب الآخر هو اكتشاف الشخص الإصابة مبكرا لإعطائه بروتوكول العلاج المبكر.









وأكد أن أكثر البروتوكولات الناجحة لعلاج وانخفاض فيروس كورونا هى العلاج فى بداية الإصابة، حيث إن علاج تلك الحالات مبكرا يجعل نسب الشفاء تصل إلى 100%.