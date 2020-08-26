الملوث ينشر الفيروس .. كيفية تنظيف الكمامة القماشية بطريقة صحية

يقول الخبراء إن أقنعة الوجه تساعد في منع انتشار COVID-19 من خلال توفير حاجز للقبض على قطرات الجهاز التنفسي المحتوية على الفيروس .
ووفقا لموقع healthline قد يؤدي القناع الملوث أيضًا إلى انتشار المرض، ويوصى بتنظيف الأقنعة بعد كل استخدام، ويجب التخلص من الأقنعة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مثالي بعد الاستخدام.
ديبرا جوف ، فارمد ، FIDSA ، FCCP ، أخصائية الأمراض المعدية وأستاذ ممارسة الصيدلة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو ، تقول إن أقنعة القماش ، والعصابات ، والأوشحة ، وطرق العنق هي جميع أنواع أقنعة الوجه التي يمكن تنظيفها و معاد استخدامها.
ولغسل قناعك في الغسالة ، اغسل يديك أولًا ثم قم بإزالة القناع ، مع الحرص على عدم لمس عينيك أو أنفك أو فمك ، كما تقول.
ضعي القناع مباشرة في الغسالة واغسلي يديك بعد ذلك مباشرة، وتوصي باستخدام منظف الغسيل المعتاد مع المبيض والماء الأكثر دفئًا الموصى به لهذا النوع من القماش.
بمجرد غسل القناع ، جففه على نار عالية حتى يجف تمامًا، وإذا كنت تخطط لغسل القناع يدويًا ، يقترح جوف اتباع نفس الإجراء الخاص بغسل يديك قبل إزالة القناع.
لتطهير قناعك ، انقعيه في محلول مبيض يحتوي على 4 ملاعق صغيرة من المُبيض المنزلي لكل لتر من الماء لمدة 5 دقائق بعد نقع القناع ، اشطفيه جيدًا بالماء، اترك القناع يجف في الهواء.
ووفقا لموقع healthline قد يؤدي القناع الملوث أيضًا إلى انتشار المرض، ويوصى بتنظيف الأقنعة بعد كل استخدام، ويجب التخلص من الأقنعة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مثالي بعد الاستخدام.
ديبرا جوف ، فارمد ، FIDSA ، FCCP ، أخصائية الأمراض المعدية وأستاذ ممارسة الصيدلة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو ، تقول إن أقنعة القماش ، والعصابات ، والأوشحة ، وطرق العنق هي جميع أنواع أقنعة الوجه التي يمكن تنظيفها و معاد استخدامها.
ولغسل قناعك في الغسالة ، اغسل يديك أولًا ثم قم بإزالة القناع ، مع الحرص على عدم لمس عينيك أو أنفك أو فمك ، كما تقول.
ضعي القناع مباشرة في الغسالة واغسلي يديك بعد ذلك مباشرة، وتوصي باستخدام منظف الغسيل المعتاد مع المبيض والماء الأكثر دفئًا الموصى به لهذا النوع من القماش.
بمجرد غسل القناع ، جففه على نار عالية حتى يجف تمامًا، وإذا كنت تخطط لغسل القناع يدويًا ، يقترح جوف اتباع نفس الإجراء الخاص بغسل يديك قبل إزالة القناع.
لتطهير قناعك ، انقعيه في محلول مبيض يحتوي على 4 ملاعق صغيرة من المُبيض المنزلي لكل لتر من الماء لمدة 5 دقائق بعد نقع القناع ، اشطفيه جيدًا بالماء، اترك القناع يجف في الهواء.