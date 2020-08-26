AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الملوث ينشر الفيروس .. كيفية تنظيف الكمامة القماشية بطريقة صحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:41 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يقول الخبراء إن أقنعة الوجه تساعد في منع انتشار COVID-19 من خلال توفير حاجز للقبض على قطرات الجهاز التنفسي المحتوية على الفيروس .


ووفقا لموقع healthline قد يؤدي القناع الملوث أيضًا إلى انتشار المرض، ويوصى بتنظيف الأقنعة بعد كل استخدام، ويجب التخلص من الأقنعة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مثالي بعد الاستخدام.


ديبرا جوف ، فارمد ، FIDSA ، FCCP ، أخصائية الأمراض المعدية وأستاذ ممارسة الصيدلة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو ، تقول إن أقنعة القماش ، والعصابات ، والأوشحة ، وطرق العنق هي جميع أنواع أقنعة الوجه التي يمكن تنظيفها و معاد استخدامها.

ولغسل قناعك في الغسالة ، اغسل يديك أولًا ثم قم بإزالة القناع ، مع الحرص على عدم لمس عينيك أو أنفك أو فمك ، كما تقول.

ضعي القناع مباشرة في الغسالة واغسلي يديك بعد ذلك مباشرة، وتوصي باستخدام منظف الغسيل المعتاد مع المبيض والماء الأكثر دفئًا الموصى به لهذا النوع من القماش.

بمجرد غسل القناع ، جففه على نار عالية حتى يجف تمامًا، وإذا كنت تخطط لغسل القناع يدويًا ، يقترح جوف اتباع نفس الإجراء الخاص بغسل يديك قبل إزالة القناع.

لتطهير قناعك ، انقعيه في محلول مبيض يحتوي على 4 ملاعق صغيرة من المُبيض المنزلي لكل لتر من الماء لمدة 5 دقائق بعد نقع القناع ، اشطفيه جيدًا بالماء، اترك القناع يجف في الهواء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أشياء تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا

تسبب الحساسية وحب الشباب.. طرق الوقاية من أضرار أقنعة الوجه

اليوم العالمي للشوكولاتة.. 3 أقنعة للوجه سهلة يمكنك صنعها في المنزل للاحتفال ببشرتك

كيف أصبحت أقنعة الوجه إكسسوارات الموضة

مخاطر التخلي عن الكمامة بعد تراجع عدد الإصابات

بعد التحذير من التهاون في الإجراءات الاحترازية.. مخاطر التخلي عن الكمامة وأخطاء ارتدائها ونصائح لمواجهة الحر

ترشيحاتنا

لازم تخافوا.. مستشار الرئيس يحذر من كورونا: لم تنته بعد

مفاوضات متقدمة بين ميسي ومانشستر سيتي

عزت حنفى وهبة سليم.. عشماوي يروى حكايات غرفة الإعدام: شقة البطيخ وجميلة منيا القمح.. فيديو

هل موت أحد الأبناء عقاب من الله؟ الإفتاء توضح

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أدوية أو ملابس؟ .. الإفتاء تجيب

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور