للوقاية من كورونا.. خطوات ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

أصبح ارتداء القناع (الكمامة) جزءًا أساسيًا من حياتنا، لدرجة أن الأشخاص بدأوا بمطابقتها مع ألوان ملابسهم، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وبحسب موقع "timesofindia" ينتشر الفيروس التاجي من خلال الرذاذ التنفسي الذي يعلق في الهواء من قبل شخص مصاب أثناء السعال أو العطس أو التحدث، وتمنعك الأقنعة من استنشاق القطرات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 50٪.





وأوضح الموقع، أن الشيء الوحيد الذي يجب توخي الحذر بشأنه أثناء ارتداء القناع ؛ هو أنه يجب أن يغطي أنفك وفمك بشكل صحيح، حيث لوحظ عدة مرات أن أقنعة الأشخاص ضيقة للغاية، مما يجعلهم يشعرون بالاختناق أو فضفاضة للغاية، مما يزيد من خطر الإصابة ،وهذا أكثر شيوعًا إذا كنت تستخدم قناعًا جراحيًا، ومع ذلك هناك طريقة لإصلاح القناع الفضفاض لجعله يلائم وجهك بشكل صحيح.





اقرا ايضا:





شاركت طبيبة أسنان تُدعى أوليفيا كويد من مونتريال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "Tik Tok" طريقة لجعل القناع الفضفاض مناسبًا بشكل أفضل، بمثابة اختراع، يتم تنفيذ خطواته لمدة 60 ثانية؛ ليجعل أي قناع جراحي أو قطني مناسبًا بشكل أفضل.





الخطوة 1: اغسل يديك بالماء والصابون واتركها حتى تجف.





الخطوة 2: خذ القناع واطوه من المنتصف بالطول.





الخطوة 3: خذ حلقتي الأذن واربط عقدة بالقرب من جانبي القناع.





الخطوة 4: افتح القناع واثن الفتحات الموجودة على الجانبين أسفل حلقات الأذن.





الخطوة 5: الآن ارتد قناعك وتحقق مما إذا كان يناسب وجهك تمامًا.





أثناء ارتداء الكمامة:





الخطوة 1: اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل لمس القناع.





الخطوة 2: افحص القناع بحثًا عن التلف.





الخطوة 3: ضع العلامات على وجهك بشكل صحيح، لا ينبغي أن يكون هناك أي فجوات على الجانبين، يجب أن يغطي القناع فمك وأنفك وذقنك.