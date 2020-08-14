للوقاية من كورونا.. ابتكار بخاخ للأنف بديل عن الكمامة

مازالت الكمامة قطعة لا غنى عنها أثناء الخروج من المنزل والتوجه إلى المناطق المزدحمة، وعلى ما يبدو أن استخدامها لن يختفي إلا باختفاء فيروس كورونا المستجد ، ولكن ابتكر علماء بخاخ أنف يغني عن الكمامة.





قام مجموعة من العلماء بجامعة كاليفورنيا بابتكار بخاخ أنف يمكنه التصدي لفيروس كورونا قبل الدخول إلى الخلايا بالرئتين، والممرات الهوائية، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.





وأوضح القائمون على الابتكار أن هذا البخاخ الذي يسمى AeroNabs"" يتم استخدامه لمرة واحدة يوميًا، يشبه رذاذ للأنف أو جهاز استنشاق.

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كما صرح الدكتور "بيتر والتر" إن البخاخ يشكل فاعلية أعلى فعال منا يعد أفضل من أشكال الحماية الأخرى القابلة للارتداء مثل الكمامات.





فيما أوضح أن البخاخ هو من أدوات الحماية الشخصية التي تعتبر حل مؤقت حتى يتم توفر اللقاحات بشكل دائم دائم لفيروس كوفيد 19.





وقال "مايكل شوف" احد المشاركين في إنتاج هذا البخاخ، إن البخاخ قيد الإنتاج فقد تم بالفعل الاتفاق مع شركاء تجاريين لتكثيف الاختبارات السريرية والبدء في تصنيع البخاخ.





وسيوفر البخاخ AeroNabs كدواء غير مكلف يمكن استخدامه بديلًا للكمامة أو وصفة طبية للمساعدة في منع العدوى.



