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أخبار العالم

إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ 21 مليونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن موقع ورلدميتر، المعني بإحصاء إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم، ارتفاع الإصابات في العالم إلى أكثر من 21 مليون إصابة. 

كما كشف الموقع عن تسجيل 751 ألفا و807 حالة وفاة في العالم بسبب الفيروس، وما يقرب من 14 مليون شفاء من الفيروس في العالم. 

وقالت منظمة الصحة العالمية  في تقرير لمكتبها الإقليمي لإفريقيا بمناسبة مرور ستة أشهر على ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الافريقية، إن التحليل الأولى وجد أن الزيادة الهائلة في عدد حالات الإصابة والتي تبلغ ذروتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا تحدث في إفريقيا، ولكن بدلا من ذلك تشهد العديد من البلدان ارتفاعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة ومن الصعب تحديد ذروة معينة.


واوضحت المنظمة الصحة العالمية، إن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية كان مختلفا، مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أنماط الانتقال بين البلدان تختلف ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال داخل البلدان، ولفتت إلى أن الفيروس أثر في البداية وبشكل رئيسي على العواصم لكنه مع ذلك ينتقل الآن من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية إلى المستوطنات العشوائية ثم إلى المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
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