6 كلمات من كنوز الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن جملة « لا حول ولا قوة إلا بالله » هي كنز من كنوز الجنة، حيث إنها تسخر جميع الأسباب، وتفتح الأبواب المغلقة.





وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «كيف يفوض المؤمن أموره لله؟»، مستدلًا على ذلك بأن أحد من جنود فرعون حينما قال: «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» فوقاه الله من سيئات ما مكروا».





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وأشار إلى أن الحفظ والرعاية والعناية جاءوا له بعد ترديده لتلك الجملة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ».









وتابع: "أيها المظلوم والمستضعف لماذا تمكر؟، فقط أصبر وسلم أمورك لله"، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا»، مشددًا على أنه إذا كان للإنسان المقدرة على فعل شيء يتركه لله ولا يقوم بفعله وسوف يراضيه الله سبحانه وتعالى بعد تفويض أمره له.





فوائد ذكر الله:

1- رضاء المولى -عز وجل-. 2- محبة الله - تعالى- للعبد. 3- مغفرة الذنوب والسيئات. 4- كسب الأجر والثواب الجزيل. 4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر. 5- حياة للقلب وطمأنينة. 6- انشراح الصدر. 7- نور في الوجه. 8- قوة في الجسم. 9- البراءة من النفاق. 10- الحفظ من كل سوء. 11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة. 12- جلب النعم ودفع النقم. 13- زوال الهم والغم. 14- جلب الرزق. 15- نزول الرحمة والسكينة.

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فوائد قراءة القرآن:

قراءة القرآن لها أجر مضاعف في الدنيا وشفاعة في الآخرة، ومن ثمرات قراءة القرآن وثوابه: ‏

1- قارئ القرآن من أعلى الناس درجة، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها.

2- قارئ القرآن تحت ظل رحمة الله وسكينته فقلبه نور يُضيء له يوم القيامة.

3- القرآن شفيعه في الآخرة فلا يخشى الفزع الأكبر. قارئ القرآن في أعالي الجنة وهو من أسباب رحمة الوالدين. دعوة الملائكة له بالرحمة والمغفرة.

4- النجاة في الشدائد فهو مستمسك بالعروة الوثقى، ويتمنّى الصالحون درجته فهو من خاصة الله. شهادة رسول الله له يوم القيامة فهو من القانتين الذاكرين عند الله.

5- ابتعاد الشيطان عن قارئ القرآن فهو يُنير عقله وقلبه بالحكمة.

6- لقارئ القرآن قبس من النبوة بدون الوحي، كما أن من يُجيد تلاوته هو مع السفرة الكرام يوم القيامة.

7- في قراءة القرآن الخير والبركة وخشوع النفس وصفائها.

8- استجابة الله لدعاء قارئ القرآن منّة وكرمًا.

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