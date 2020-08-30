"الغذاء والدواء الأمريكية" تعلن التعجيل بإنتاج لقاح كورونا

أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استعداد الإدارة للتعجيل بإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وقال ستيفن هان في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" ترغب في التعجيل بإيجاد لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن.









وأضاف ستيفن هان الذي يشغل منصب مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، إن وكالته كانت مستعدة للترخيص بلقاح قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.









وكانت تقارير أمريكية نُشرت في وقت سابق حذرت من محاولة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الضغط من أجل تسريع إنتاج لقاح كورونا لاستغلال الأمر سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر.









ومن جانبه، أكد ترامب مرارا أن الإعلان عن الانتهاء من تطوير لقاح كورونا بات قريبا.