AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"الغذاء والدواء الأمريكية" تعلن التعجيل بإنتاج لقاح كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استعداد الإدارة للتعجيل بإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقال ستيفن هان في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" ترغب في التعجيل بإيجاد لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن.


وأضاف ستيفن هان الذي يشغل منصب مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، إن وكالته كانت مستعدة للترخيص بلقاح قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.


وكانت تقارير أمريكية نُشرت في وقت سابق حذرت من محاولة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الضغط من أجل تسريع إنتاج لقاح كورونا لاستغلال الأمر سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر.


ومن جانبه، أكد ترامب مرارا أن الإعلان عن الانتهاء من تطوير لقاح كورونا بات قريبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الغذاء والدواء" الأمريكية ترفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن 99% من حالات كورونا

عكس تصريحات ترامب.. الغذاء والدواء الأمريكية تستبعد ظهور لقاح كورونا بنهاية العام

خبير أوبئة: العالم لا يثق في فعالية اللقاح الروسي الجديد لـ علاج كورونا

ترامب يتهم مؤسسات بتعمد تأخير لقاح كورونا إلى ما بعد الانتخابات

بعد ضغوط ترامب.. "الغذاء والدواء" الأمريكية تسمح باستخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا

عقب إعلان ترامب.. الغذاء والدواء توافق على استخدام البلازما لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

الري السودانية تتوقع انخفاض منسوب النيل

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

أول تعليق من بابا الفاتيكان على أزمة شرق المتوسط بين تركيا واليونان

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

أحمد موسى عن الإرهابي المصاب: له حق العلاج ثم استجوابه.. فيديو

شاهد.. شاب يحاول اغتصاب سيدة على رصيف مترو نيويورك أمام المارة

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة