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المؤسسات الدينية تشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب.. الأزهر: جماعات مفسدةٌ في الأرض.. والأوقاف: التستر على أي عنصر إرهابي جريمة في حق الدين والوطن

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:01 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمود ضاحي
  • شيخ الأزهر الشريف يتقدم بخالص التعازي لقواتنا المسلحة في وفاة الشهداء
  •  المفتي يدعوا إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات

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شاد  الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجهود قواتنا المسلحة في القضاء على عدد من البؤر التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأ لها وتستخدمها في تخطيط وتنفيذ هجماتها الإرهابية.

وشدد "الأزهر"، على ما انتهى إليه مؤتمره العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي من أن ما تمارسه هذه الجماعات الإرهابية ليس جهادا، وأن المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكل جماعةٍ تدعي لنفسِها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال وقطع الرؤوس، هي جماعةٌ مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصَّة أن تتصدَّى للقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم. 

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي لقواتنا المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني من الضباط والجنود البواسل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.


أشاد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجهود وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المجرمة ، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينزل السكينة على قلوبهم ، وأن يمن على المصابين من أبنائها بالشفاء العاجل . 


ودعا وزير الأوقاف الشعب المصري كله للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهتها الحاسمة للعناصر الإرهابية التكفيرية . 

وأكد أن التستر على أي عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية جريمة في حق الدين والوطن .



أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.

كما أشاد مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم بعمليات المداهمات الواسعة التى يشنها أبطال القوات المسلحة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين وجماعاتهم الضالة، حيث تمكنت القوات المسلحة - حسب بيان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة - تتبع ورصد وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها، ومرتكز لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، وقد أسفرت الجهود من 22 يوليو وحتى 30 أغسطس، فى تدمير317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها" وأسفرت الجهود أيضًا عن استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

كما دعا فضيلة المفتى إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصرنا الغالية .

وقال فضيلة المفتي: إن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله؛ من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .
وأشاد مفتى الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب فى كل مكان . 

وشدد مفتي الجمهورية على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض، لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاسقرار .

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن من أبنائه المخلصين من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.
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