بخطوات بسيطة يمكنك علاج البهاق

يعتمد علاج البهاق على تغيير مظهر الجلد عن طريق استعادة لونه، ومع ذلك ، فإن آثار العلاج ليست دائمة في العادة ، ولا يمكنها دائمًا التحكم في انتشار الحالة، ومن المعرف ان كل حالة تختلف عن الاخري.

ففى إطار هذا السياق كشف موقع هيلث عن خطوات علاج البهاق

قد يوصي طبيبك بما يلي:

الابتعاد عن الشمس

استخدام كريمات التمويه

الستيرويد الموضعي (كريم أو مرهم يحتوي على الستيرويد)



وقد لا يكون العلاج الإضافي ضروريًا ، على سبيل المثال ، إذا كان لديك فقط بقعة صغيرة من البهاق أو كان لون بشرتك الطبيعي فاتحًا جدًا.

قد تتم إحالتك إلى طبيب متخصص في علاج الأمراض الجلدية (طبيب أمراض جلدية) إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج.

الحماية من الشمس

تعتبر حروق الشمس من المخاطر الشديدة إذا كنت تعاني من البهاق. يجب حماية بشرتك من أشعة الشمس وعدم استخدام واقيات الشمس.

عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس ، فإنه ينتج صبغة تسمى الميلانين للمساعدة في حمايته من الأشعة فوق البنفسجية (UV). ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من البهاق ، فلا يوجد ما يكفي من الميلانين في بشرتك ، لذلك فهو غير محمي.

ضع دائمًا واقٍ من الشمس ، من الناحية المثالية مع عامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى ، لحماية بشرتك من حروق الشمس والأضرار طويلة الأمد. هذا مهم بشكل خاص إذا كانت بشرتك فاتحة.

فيتامين د

إذا لم تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فهناك خطر متزايد للإصابة بنقص فيتامين د. فيتامين د ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د ، على الرغم من وجود شكل من أشكال فيتامين د أيضًا في بعض الأطعمة ، مثل الأسماك الزيتية.

قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الطعام وأشعة الشمس وحدها. لذلك يجب أن تفكر في تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروغرام (مكغ) من فيتامين د.

تمويه الجلد

يمكن وضع كريمات تمويه الجلد على البقع البيضاء من الجلد. الكريمات مصنوعة لتتناسب مع لون بشرتك الطبيعي. يساعد الكريم على مزج البقع البيضاء مع باقي بشرتك حتى لا تكون ملحوظة.