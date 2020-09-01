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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 44 مليون مشاهدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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شيرى نبيل
تخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ نحو أسبوعين حاجز الـ44 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.


وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. أدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبة.. واقوى لو ما انتاش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".


أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.


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