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سيارات

خطورة تجاهل تغيير زيت الفرامل في السيارة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:01 م
خطورة تجاهل تغيير
خطورة تجاهل تغيير زيت الفرامل في السيارة
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اشرف عطية
تحتاج السيارة للعديد من السوائل لتقوم بعملها علي اكمل وجة و من ابرز هذة السوائل هو الزيت فيحتوي محرك السيارة علي عدد من الزيوت منها زيت المحرك و زيت الباور و زيت الفرامل . 

ويتجاهل العديد من سائقي السيارات تغيير زيت الفرامل و هو امر في غاية الخطورة تعتمد الفرامل في السيارة علي كبس ضغط الزيت و بعد مدة يتلف الزيت و يجب تغييرة . 

في هذا السياق نصح خبراء السيارات بضرورة تغيير زيت الفرامل كل عامين أو ثلاثة بسبب زيادة نسبة الماة فية مما يفقدة وظيفتة في توقيف السيارة في وقت قصير . 

و السبب في ذلك يرجع الي ان الزيت يقوم بأمتصاص الرطوبة مما يجعلة عرضة للتلف كما حذر الخبراء من خطورة ترك غطاء علبة الفرامل مفتوح حتى ليوم واحد، وذلك لقدرة الزيت على امتصاص الماء بصورة عالية، مما يفقد صلاحيته للاستخدام.

يجب علي قائد السيارة ان يقوم بملاحظة أي ترسيب أسفل علبة زيا الفرامل لأن هذه الترسبات تمثل خطورة بالغة على الفرامل و تضر الانابيت الخاصة بالزيت .
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