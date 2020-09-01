أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

يفضل متابعو السيارات معرفة تحديثات الأسعار أولا بأول لمعرفة ما وصلت إليه عوض وتخفيضات السيارات الجديدة في مصر، ليقوم باختيار أفضل سعر وموديل مناسب له.
وفي هذا السياق نعرض عليكم أسعار سيارات فيات اليوم في مصر.
اسعار فيات تيبو 2020
ونستعرض أسعار fiat اليوم في مصر:
أسعار فيات
fiat 500 x 2020
فيات 500 x
fiat 500 تبدأ من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.
fiat 500 2020
فيات 500 بسعر 265.000 ألف جنيه.
فيات 500 c 2020
fiat 500 c
فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه .
fiat 500 c مانيوال
فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.
تيبو 2020
فيات تيبو 2020
fiat tipo 2020 تبدأ من 189.900 حتى 309.900 لأعلى فئة.
اسعار فيات تيبو 2020
بونتو ٢٠١٩
أسعار فيات بونتو 2019
fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.
fiat doblo 2019
فيات دوبلو بسعر 320.000