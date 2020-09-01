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سيارات

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
فيات تيبو
فيات تيبو
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اشرف عطية
يفضل متابعو السيارات معرفة تحديثات الأسعار أولا بأول لمعرفة ما وصلت إليه عوض وتخفيضات السيارات الجديدة في مصر، ليقوم باختيار أفضل سعر وموديل مناسب له.


وفي هذا السياق نعرض عليكم أسعار سيارات فيات اليوم في مصر.

اسعار فيات تيبو 2020

ونستعرض أسعار fiat اليوم في مصر:

أسعار فيات
fiat 500 x 2020
فيات 500 x
fiat 500 تبدأ من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن فيات 500 x

fiat 500 2020
فيات 500 بسعر 265.000 ألف جنيه.


نتيجة بحث الصور عن فيات 500


فيات 500 c 2020
fiat 500 c
فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه .


نتيجة بحث الصور عن فيات 500c

fiat 500 c مانيوال
فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.

صورة ذات صلة


تيبو 2020
فيات تيبو 2020
fiat tipo 2020 تبدأ من 189.900 حتى 309.900 لأعلى فئة.
اسعار فيات تيبو 2020

نتيجة بحث الصور عن فيات تيبو 2020

بونتو ٢٠١٩
أسعار فيات بونتو 2019
fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن فيات بونتو 2019

fiat doblo 2019
فيات دوبلو بسعر 320.000
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