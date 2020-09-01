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أخبار العالم

القضاء اللبناني يوقف مسئول مخابرات مرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:42 م
القضاء اللبناني
القضاء اللبناني
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قسم الخارجي
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق مسئول مخابراتي و3 ضباط آخرين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، استجوب مسؤول المخابرات في المرفأ، العميد انطوان سلوم، والرائد في أمن الدولة، جوزف النداف، والرائد في الأمن العام، شربل فواز، والرائد في الأمن العام، داوود فياض.

وأوضحت الوكالة أن المحقق العدلي أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعا، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية.

وتجري النيابة تحقيقات في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مصرع ما يزيد عن 170 شخصا وإصابة الآلاف، وتسبب في استقالة الحكومة اللبنانية.

وأرسلت العديد من الدول مساعدات إغاثية وإنسانية إلى لبنان لمساعدات السلطات في التغلب على الآثار الناجمة عن الانفجار الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة بيروت.
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