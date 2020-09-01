AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تأكيدا على دعوة مصر.. وزير خارجية إيطاليا: سرت والجفرة خط أحمر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:46 م
أردوغان يدعم ليبيا
أردوغان يدعم ليبيا بالمرتزقة
Advertisements
محمد علي
في مساع إيطالية لحث حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا بالمليشيات والمرتزقة، على تأكيد وقف إطلاق النار والاستمرار فيه، رحب وزير الخارجية الإيطالي دي مايو بوقف إطلاق النار في البلاد بعدما دعت إليه حكومة مجلس النواب الليبي في طبرق.


وطالب دي مايو حكومة السراج بالعمل على إنجاح الدعوات لوقف القتال، وطرد المرتزقة.


وقالت وسائل إعلام متفرقة، إن دي مايو بحث مع السراج نزع السلاح في الجفرة وسرت، واللتان اعتبرتهما مصر خطا أحمر لا يجب تجاوزه أبدًا، في تأكيدٍ  إيطالي بشكل غير مباشر على ماسبق وأكدت عليه مصر من دعوتها لوقف إطلاق النار والاستجابة لإعلان القاهرة  الداعي لتسوية الأزمة الليبية.


وتناولت محادثات السراج مع وزير الخارجية الإيطالي إعلان وقف النار، وحل الخلافات.


ويلتقي الوزير الإيطالي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، لبحث وقف إطلاق النار وجهود التسوية إضافة إلى موضوعات أخرى.


وذكرت مصادر لشبكة العربية، إن الأطراف الليبية ستستأنف جولات الحوار الليبي في جنيف الأسبوع المقبل.


من ناحية اخرى، قامت قوات الجيش الوطني الليبي بدوريات مكثفة لتأمين حقول النفط بمدن الجنوب  والحدود الليبية مع دولتي النيجر وتشاد.


وأكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن القوات نفذت دوريات مكثفة على الظهير الصحراوي بالجنوب والجنوب الغربي قرب حوض مرزق، حيث تنتشر مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية والتنظيمات المسلحة الموالية لمليشيات والوفاق.


وأوضحت، في بيان، أن دوريات عسكرية أمنية لوحدات اللواء 128 مجحفل، وكتائب 628 مشاة، وخالد بن الوليد، و116 مشاة، تعمل حاليا على تأمين محيط حوض مرزق إلى حقل الشرارة وحقل الفيل إلى مدينة أوباري إلى مدينة غات، بالجنوب الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا: انسحاب الجيش الليبي من سرت والجفرة شرط وقف إطلاق النار

رئيس البرلمان الليبي: أرحب بدعوة السراج لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

الشعب الجمهوري: مبادرة حكومة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار تتوافق مع الرؤية المصرية لحل الأزمة

الأردن يرحب بـ وقف إطلاق النار في ليبيا

الجزائر ترحب بالدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.. الإمارات: خطوة مهمة للتسوية السياسية

ترشيحاتنا

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

قررت الانتقام لكونها عقيم.. امرأة تشعل النار في منزل الزوجية وتحرقه

الحكومة: دراسة مقترح لتخفيض تذاكر المترو والمونوريل لركاب محطة بشتيل

مجموعه 68%.. طالب الدبلوم يكشف سبب حصوله على ربع مليون جنيه هدية من خاله بعد نجاحه.. تفاصيل

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

استشاري تغذية: نوعان من الطعام يدمران المناعة.. تعرف عليهما

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد