طريقة عمل صينية شاورما دجاج

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل شاورما دجاج، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير صينية شاورما دجاج

نصف كيلو دجاج فيليه شرائح

1 كوب زبادي

3 فص ثوم مفروم

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح

كمون

بابريكا

فلفل اسود

زيت زيتون

خبز

تورتيلا

مقرمشات ذرة

الصوص

1 علبة قشطة

4 ملعقة كبيرة جبنة بالقشطة

1 كوب جبنة شيدر احمر

طريقة تحضير صينية شاورما دجاج

* يسخن الفرن على درجة حرارة 200

* يجهز قالب بايركس مدهون بالزيت

* يرص خبز التورتيلا في القالب

* ترش الجبنة المبشورة والمقرمشات

* يرص الدجاج

* تخلط القشطة مع الجبنة بالقشطة وتضاف على الدجاج

* ترش الجبنة المبشورة

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

الدجاج

* يتبل الدجاج، بالملح والفلفل، البابريكا، الكمون، عصير الليمون، والزبادي

* يسخن الزيت في طاسة ثم يضاف الثوم، مع الدجاج المتبل

* تترك على النار حتى تطهى بشكل جزئي