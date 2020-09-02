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مرأة

طريقة عمل صينية شاورما دجاج

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:31 م
طريقة عمل صينية شاورما
طريقة عمل صينية شاورما دجاج
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل شاورما دجاج، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير صينية شاورما دجاج

نصف كيلو دجاج فيليه شرائح
1 كوب زبادي
3 فص ثوم مفروم
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح
كمون
بابريكا
فلفل اسود
زيت زيتون
خبز
تورتيلا
مقرمشات ذرة
الصوص
1 علبة قشطة
4 ملعقة كبيرة جبنة بالقشطة
1 كوب جبنة شيدر احمر

طريقة تحضير صينية شاورما دجاج

* يسخن الفرن على درجة حرارة 200

* يجهز قالب بايركس مدهون بالزيت

* يرص خبز التورتيلا في القالب

* ترش الجبنة المبشورة والمقرمشات

* يرص الدجاج

* تخلط القشطة مع الجبنة بالقشطة وتضاف على الدجاج

* ترش الجبنة المبشورة

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

الدجاج

* يتبل الدجاج، بالملح والفلفل، البابريكا، الكمون، عصير الليمون، والزبادي

* يسخن الزيت في طاسة ثم يضاف الثوم، مع الدجاج المتبل

* تترك على النار حتى تطهى بشكل جزئي

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