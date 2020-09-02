طريقة عمل صينية شاورما دجاج

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل شاورما دجاج، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.
مقادير صينية شاورما دجاج
نصف كيلو دجاج فيليه شرائح
1 كوب زبادي
3 فص ثوم مفروم
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح
كمون
بابريكا
فلفل اسود
زيت زيتون
خبز
تورتيلا
مقرمشات ذرة
الصوص
1 علبة قشطة
4 ملعقة كبيرة جبنة بالقشطة
1 كوب جبنة شيدر احمر
طريقة تحضير صينية شاورما دجاج
* يسخن الفرن على درجة حرارة 200
* يجهز قالب بايركس مدهون بالزيت
* يرص خبز التورتيلا في القالب
* ترش الجبنة المبشورة والمقرمشات
* يرص الدجاج
* تخلط القشطة مع الجبنة بالقشطة وتضاف على الدجاج
* ترش الجبنة المبشورة
* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
الدجاج
* يتبل الدجاج، بالملح والفلفل، البابريكا، الكمون، عصير الليمون، والزبادي
* يسخن الزيت في طاسة ثم يضاف الثوم، مع الدجاج المتبل
* تترك على النار حتى تطهى بشكل جزئي