من بينها الشاورما.. من بواقي الدجاج يمكنك تقديم مأكولات شهية

تحتار ربات البيوت فى كيفية التصرف فى بواقي الفراخ، لأنه وفي الوقت نفسه أغلبنا لا يميل إلى المأكولات غير الطازجة ما يجعل مهمة تخزينها في الثلاجة اختيارا غير مطروح، لذا نقدم لكِ 5 أكلات يمكن إعدادها ببواقي الدجاج المفتتة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

شاورما

استخدمي قطع الدجاج المتبقية وقطعيها إلى نسائر صغيرة بعد نزع الجلد منها، وقومي بطبخها مرة أخرى ومع البصل وحوليها إلى شاورما دجاج.

جلاش

شوحي المتبقي من لحم الدجاج في الزيت على النار ثم أضيفي البصل والثوم والفلفل المفرومين إلى شرائح الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدًا، ثم ضعي الخليط على أوراق الجلاش المدهونة بالسمنة السايحة.

سمبوسة

السمبوسة من المقبلات التي تُقدم بكثرة، بالإضافة إلى أنّه يُمكن تحضيرها مقليّةً أو مشويّةً داخل الفرن، لذا قومي بحشوها ببواقي الدجاج بعد تقطيعه إلى فتافيت صغيرة.​​

