كمامة داخل قطعة دجاج.. طفلة كادت أن تموت بسبب وجبة من مطعم شهير| فيديو

في مفاجأة صادمة ادعت أم أن ابنتها ذات الست سنوات كادت تختنق، بعد أن عثر على "كمامة" داخل قطعة دجاج اشترتها من مطعم الوجبات السريعة الشهير " ماكدونالدز".

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت لورا أربر إنها اكتشفت كمامة داخل ما لا يقل عن اثنتين من 20 قطعة ناجتس اشترتها لأطفالها من فرع "ماكدونالدز" مطعم الوجبات السريعة في ألدرشوت ، بمقاطعة هامبشير البريطانية، أمس.





وبدأت الواقعة المثيرة حين أخذت الأم البالغة من العمر 32 عامًا، ثلاثة من أطفالها الأربعة إلى المطعم الشهير، لاستلام طلب طعامها قبل أن تعود هي وأطفالها إلى منزل العائلة للإستمتاع بوجبتهم.





قالت الأم انه عندما جلست العائلة على الأريكة لتناول الطعام ، لاحظت فجأة ابنتها ، ذات ستة أعوام ، تواجه صعوبة في تناول الطعام قبل أن تدعي أنها عثرت على أجزاء من كمامة وجه زرقاء.





وأوضحت الأم أنها وجدت ابنتها تختنق، بشكل مفاجئ خلال تناولها الطعام لتضع الأم إصبعها في فم ابنتها لتخرج كمامة من فم ابنتها كنت محشوة داخل قطعة الدجاج.





وبعد أن واجهت الام مدير المطعم الشهير، أنكر طهي هذه الوجبة داخل المطعم ليتهرب المسؤولون عن هذه الواقعة.



